В Арзамасе девочка-подросток избила мужчину под одобрительные комментарии сверстников

Мужчина не раз пытался встать на ноги, но девочка продолжала его бить. Завершилось все тем, что восьмилетний брат хулиганки начал душить жертву пакетом, и после этого мать избитого вызвала полицию. По сведениям Ni-Mash, россиянин до избиения якобы пытался приставать к девочке.