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В Арзамасе девочка-подросток избила мужчину под одобрительные комментарии сверстников

Происшествия
В Арзамасе девочка-подросток избила мужчину под одобрительные комментарии сверстников

В городе Арзамас Нижегородской области девочка подросткового возраста избила пьяного мужчину за то, что он якобы домогался до нее, передает Telegram-канал Ni-Mash.

Все началось с того, что девочка с размаха ударила ногой лежащего на спине мужчину. От боли он переворачивается на бок, и рядом стоящие подростки кричат одобрительные комментарии.

Мужчина не раз пытался встать на ноги, но девочка продолжала его бить. Завершилось все тем, что восьмилетний брат хулиганки начал душить жертву пакетом, и после этого мать избитого вызвала полицию. По сведениям Ni-Mash, россиянин до избиения якобы пытался приставать к девочке.

Ранее сообщалось, что в столице мужчина жестоко избил до смерти беременную женщину.
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