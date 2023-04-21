В Арзамасе девочка-подросток избила мужчину под одобрительные комментарии сверстников

В городе Арзамас Нижегородской области девочка подросткового возраста избила пьяного мужчину за то, что он якобы домогался до нее, передает Telegram-канал Ni-Mash.
Все началось с того, что девочка с размаха ударила ногой лежащего на спине мужчину. От боли он переворачивается на бок, и рядом стоящие подростки кричат одобрительные комментарии.
Мужчина не раз пытался встать на ноги, но девочка продолжала его бить. Завершилось все тем, что восьмилетний брат хулиганки начал душить жертву пакетом, и после этого мать избитого вызвала полицию. По сведениям Ni-Mash, россиянин до избиения якобы пытался приставать к девочке.
Ранее сообщалось, что в столице мужчина жестоко избил до смерти беременную женщину.