Аналитики назвали главную причину снижения цен на нефть

По итогам 20 апреля, цены на нефть закрылись снижением на 2,5% и опустились с отметки 82,5 до 80,8 доллара. Основным негативом по-прежнему являются опасения того, что ФРС продолжит повышать ставки и держать их на высоком уровне на протяжении длительного времени. Это может привести к серьезному замедлению экономического роста и даже рецессии к концу года. Таким мнением поделились аналитики ФБА «Экономика сегодня» в беседе с корреспондентом ФАН.