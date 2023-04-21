Аналитики назвали главную причину снижения цен на нефть

По итогам 20 апреля, цены на нефть закрылись снижением на 2,5% и опустились с отметки 82,5 до 80,8 доллара. Основным негативом по-прежнему являются опасения того, что ФРС продолжит повышать ставки и держать их на высоком уровне на протяжении длительного времени. Это может привести к серьезному замедлению экономического роста и даже рецессии к концу года. Таким мнением поделились аналитики ФБА «Экономика сегодня» в беседе с корреспондентом ФАН.
«При этом спрос на бензин в США пока невысокий, как показали данные в среду от Минэнерго страны. Есть опасения, что спрос на бензин в предстоящий автомобильный сезон останется на том же уровне, поскольку экономика будет испытывать затруднения. При этом предложения остаются достаточно высокими: российская нефть продолжает активно поступать на рынок, поэтому дефицита не наблюдается», – отметили эксперты.
В четверг, 20 апреля, советник Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что США могут начать пополнять стратегический резерв нефти уже осенью. Об этом сообщает Bloomberg. По мнению аналитиков, запасы нефти сильно снизились и находятся на минимальных отметках с 1983 года, поэтому цена на нефть WTI на уровне 70 долларов оптимальна. Со слов Хохштейна, ранее ее продавали за 90 долларов.
«Потенциально это будет обеспечивать серьезный спрос нефть и может способствовать росту цен на нефть. К тому же остается позитивное ожидание того, что экономика Китая будет поддерживать спрос на нефть. Пока диапазон от 80 до 90 остается актуальным. цена на нефть у нижней границы и идет к уровню, который был перед тем, как ОПЕК объявила о том, что сокращает добычу на 1,16 миллиона баррелей в сутки с мая. мы ждем, что цены начнут восстанавливаться и вернуться к отметке девяносто долларов за баррель», – заключили аналитики ФБА «Экономика сегодня».
В пятницу, 21-го апреля будут опубликованы данные по индексу деловой и буровой активности США, также станет известно количество нефтяных буровых установок от компании Бейкер Хьюз.
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