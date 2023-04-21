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Продолжаются поставки в войска комплексов разведки «Пенициллин»

Армия
Продолжаются поставки в войска комплексов разведки «Пенициллин»

Экзамен в реальных боевых условиях автоматический звукотепловой комплекс сдал на «отлично».

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) продолжает поставки в войска автоматизированных комплексов артиллерийской и войсковой разведки «Пенициллин». Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба госкорпорации.

Отмечается, что разработчик и производитель «Пенициллинов» НИИ «Вектор» (входит в «Росэлектронику») выполняет обязательства по поставкам комплексов в соответствии с установленными контрактами сроками.

Хроника боевого применения

Надо сказать, что «Пенициллин» весьма востребован в Вооруженных силах Российской Федерации, доказательством чего является частое упоминание комплекса в сводках из зоны специальной военной операции. Приведу лишь несколько примеров за последние 30 дней.

22 марта в рамках контрбатарейной борьбы при помощи комплекса «Пенициллин» была обнаружена и расчетом САУ «Мста-С» уничтожена гаубица противника в районе населенного пункта Орехов.

26 марта в рамках контрбатарейной борьбы при помощи комплекса «Пенициллин» вскрыта и, расчетом орудия «Гиацинт-Б», была уничтожена гаубица противника в районе населенного пункта Водяное.

28 марта в рамках контрбатарейной борьбы при помощи комплекса «Пенициллин» была обнаружена и уничтожена расчетом САУ «Гиацинт» гаубица противника в районе населенного пункта Доброволье.

7 апреля в рамках контрбатарейной борьбы при помощи комплекса «Пенициллин» была обнаружены и уничтожены расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация» две гаубицы противника в районах населенных пунктов Затишье и Червоная Криница.

11 апреля в рамках контрбатарейной борьбы при помощи комплекса «Пенициллин» была обнаружена и уничтожена расчетом орудия «Гиацинт-Б» самоходная артиллерийская установка ВСУ «Гвоздика» в районе населенного пункта Затишье.

13 апреля в рамках контрбатарейной борьбы с помощью комплекса «Пенициллин» была обнаружена и уничтожена расчетом артиллерийской установки «Гиацинт» гаубица противника на огневой позиции в районе населенного пункта Орехов.

15 апреля в рамках контрбатарейной борьбы с помощью комплекса «Пенициллин» были вскрыты и уничтожены в результате огневого поражения артиллерийские позиции противника. В тот же день другой «Пенициллин» засек гаубицу противника в районе населенного пункта Орехов, которую оперативно «заминусовал» расчет орудия «Гиацинт-Б».

16 апреля в рамках контрбатарейной борьбы при помощи комплекса «Пенициллин» были обнаружены, после чего расчетами САУ «Гиацинт» и «Мста» уничтожены гаубицы «Мста-Б» и Д-30 противника в районе населенных пунктов Гуляйполе и Червона Криница.

Продолжаются поставки в войска комплексов разведки «Пенициллин»

18 апреля в рамках контрбатарейной борьбы с помощью комплекса «Пенициллин» были обнаружены и, расчетами самоходного миномета «Тюльпан» и самоходной артиллерийской установки «Акация», уничтожены гаубица «Мста-Б» и минометный расчет противника в районе населенных пунктов Великая Новоселка и Червоная Криница.

Наконец, 20 апреля в рамках контрбатарейной борьбы комплексом «Пенициллин» была обнаружена и расчетом самоходной артиллерийской установки «Мста» уничтожена гаубица противника в районе населенного пункта Новоселовка.

Итого за указанный период «Пенициллины» группировок «Восток» и «Центр» помогли выследить и уничтожить не менее 11 буксируемых гаубиц, 1 САУ и 1 минометного расчета ВСУ. Разумеется, я привел далеко не полную хронику боевого применения русского автоматизированного «антибиотика» на украинском театре боевых действий. Но, на мой взгляд, даже упомянутый небольшой фрагмент работы наших автоматизированных комплексов артиллерийской и войсковой разведки более чем наглядно демонстрирует высокую эффективность детища «Вектора».

АЗТК нельзя засечь и подавить

О работах по созданию в России автоматизированного комплекса артиллерийской и войсковой разведки «Пенициллин» впервые стало известно весной 2017-го. В следующем году на международном военно-техническом форуме «Армия» был представлен макет «Пенициллина», причем его внешний вид заметно отличался от первоначальных опытных образцов. Тем не менее, декларировалось, что общая архитектура комплекса, его функции и возможности остались прежними.

Продолжаются поставки в войска комплексов разведки «Пенициллин»

Госиспытания комплекса успешно завершились в декабре 2018 года. Серийный выпуск комплекса стартовал в 2019 году, а уже в декабре 2020-го, в соответствии с заключенным контрактом, «Вектор» передал заказчику первую партию «Пенициллинов». С итоговым видом комплекса широкая общественность впервые смогла ознакомиться на «Армии-2021», где детище «Вектора» фигурировало под аббревиатурой АЗТК — автоматический звукотепловой комплекс.

Исходя из данных открытых источников, о «Пенициллине» можно рассказать следующее

АЗТК предназначен для выявления огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Комплекс способен функционировать как днем, так и ночью при температурах от –40 до +50℃.

«Пенициллин» принимает и обрабатывает акустические и тепловые волны от выстрелов/разрывов. Он позволяет идентифицировать тип используемого противником артиллерийского вооружения и заранее определить места падения вражеских снарядов. Кроме того, АЗТК осуществляет поиск огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, РСЗО и стартовых позиций зенитных и тактических ракет противника в радиусе до 25 километров, с одновременной корректировкой стрельбы своей артиллерии.

Продолжаются поставки в войска комплексов разведки «Пенициллин»

Время получения АЗТК координат одиночной цели не превышает 5 секунд. Дальность радиосвязи «Пенициллина» с внешними абонентами достигает 40 км. Во избежание ошибок «человеческого фактора» комплекс полностью автоматизирован. «Пенициллин» мобилен, ибо монтируется на шасси «Камаза».

Словом, у АЗТК имеется много плюсов. При этом главной «изюминкой» нашего комплекса служит то, что «Пенициллин» в своей работе не использует радиоволны, поэтому его нельзя засечь радиотехническими средствами и подавить системами радиоэлектронной борьбы. Это, кстати, является и причиной того, почему ВСУ с ног сбились, разыскивая российские АЗТК, а вот поставленные украинцам американские подвижные РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 в зоне проведения СВО обнаруживаются и уничтожаются ВС РФ с завидной регулярностью.

Продолжаются поставки в войска комплексов разведки «Пенициллин»

Первая информация о применении «Пенициллинов» на украинском ТВД появилась в отечественной прессе 15 октября 2022 года.

«Несколько комплексов артиллерийской разведки 1Б76 «Пенициллин» прошли апробацию в боевых условиях на Украине. Комплексы продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе с применяемыми украинскими военными артиллерийскими системами стран НАТО», — сообщил тогда российским СМИ информированный источник.

Сейчас, в апреле 2023 года, можно уже с уверенностью резюмировать, что свой экзамен в реальных боевых условиях «Пенициллин» сдал на «отлично».

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