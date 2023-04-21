Продолжаются поставки в войска комплексов разведки «Пенициллин»

Итого за указанный период «Пенициллины» группировок «Восток» и «Центр» помогли выследить и уничтожить не менее 11 буксируемых гаубиц, 1 САУ и 1 минометного расчета ВСУ. Разумеется, я привел далеко не полную хронику боевого применения русского автоматизированного «антибиотика» на украинском театре боевых действий. Но, на мой взгляд, даже упомянутый небольшой фрагмент работы наших автоматизированных комплексов артиллерийской и войсковой разведки более чем наглядно демонстрирует высокую эффективность детища «Вектора».