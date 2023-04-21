Ливанские власти выдворили более 50 сирийских беженцев из-за отсутствия документов

Силовики участили рейды по местам проживания иммигрантов.
Ливан депортировал более 50 сирийцев за две недели, сообщили представители служб безопасности. В настоящий момент на территории республики находятся сотни тысяч беженцев из соседней страны, по которой в предыдущие годы прокатился масштабный вооруженный конфликт.
Высланные были переданы пограничникам и выдворены на территорию Сирии после того, как они были задержаны без каких-либо документов. Эти действия не координируются с официальным Дамаском.
Беженцы содержатся в переполненных лагерях, в связи с чем власти предпринимали несколько инициатив по их репатриации. Тем не менее некоторые из депортированных возвращались в республику при помощи контрабандистов, взимающих по 100 долларов с человека.
В начале апреля ливанская армия участила рейды по сирийским общинам в Бейруте и районе Маунт-Ливан, в рамках чего к настоящему моменту были по тем или иным причинам задержаны около 450 человек.
Упомянутые события происходят на фоне ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что влечет за собой рост негативного отношения к беженцам из других государств. Ливан, находящийся в глубоком кризисе, тратит существенные суммы на содержание лагерей для перемещенных лиц.