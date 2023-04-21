Президент РФ Владимир Путин обсудил расширение торгово-экономических связей с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин обсудил расширение торгово-экономических связей с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Телефонный разговор лидеров двух государств прошел в дружественном ключе, подчеркнули в Кремле.
Отмечается, что стороны выразили удовлетворение координацией сотрудничества в рамках ОПЕК+. Кроме указанных тем, Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд затронули вопрос перспективы взаимодействия Саудовской Аравии с БРИКС. В ходе беседы глава российского государства поздравил руководство и народ королевства с праздником Ураза-Байрам.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пригласил лидера Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Приглашение российского лидера передал президенту иностранного государства глава МИД РФ Сергей Лавров.