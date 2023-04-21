Президент РФ Владимир Путин обсудил расширение торгово-экономических связей с наследным принцем Саудовской Аравии

Отмечается, что стороны выразили удовлетворение координацией сотрудничества в рамках ОПЕК+. Кроме указанных тем, Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд затронули вопрос перспективы взаимодействия Саудовской Аравии с БРИКС. В ходе беседы глава российского государства поздравил руководство и народ королевства с праздником Ураза-Байрам.