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Обвинение запросило для Романа Протасевича десять лет колонии по делу NEXTA

Общество
Обвинение запросило для Романа Протасевича десять лет колонии по делу NEXTA

Гособвинение в Белоруссии попросило для бывшего главреда признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича десять лет колонии.

Прокурор также обратилась к суду с просьбой учесть несколько деталей при назначении наказания Протасевичу. Государственный обвинитель обратила внимание, что он признал вину и выполнил условия сделки со следствием, пишет радио Sputnik.

Белорусская Генпрокуратура ранее удовлетворила ходатайство осужденной на территории страны россиянки Софьи Сапеги о переводе для отбывания наказания в РФ.

Напомним, что девушку задержали в аэропорту Белоруссии в мае 2021 года. В момент ареста Сапега находилась вместе с основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Впоследствии он заявил о расставании с россиянкой.
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