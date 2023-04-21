МИД РФ: Запад не собирается прощать внешний долг Украине

Запад не собирается прощать внешний долг Украине, несмотря на предоставленную отсрочку до 2027 года, пишет МИД РФ в официальном сообщении для СМИ.
МИД подчеркивает, что Киев продолжает жить на долги, которые предоставляют страны Запада. Они спонсируют украинские военные расходы, социальную сферу, медицину и образование. Большинство финансовой помощи начисляется в виде возвратных кредитов. Несмотря на отсрочку выплаты задолженности до 2027 года, прощать долговые обязанности западные коллеги не собираются.
Ведомство также подчеркнуло, что украинский бюджет на нынешний год планирует двукратное увеличение выплат по обслуживанию внешнего долга. Большинство денежных средств, добавляет министерство, будет выплачиваться с «украинских обывателей».
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк написал о том, что Украина получила более 45 миллиардов долларов международной помощи с начала СВО.