МИД подчеркивает, что Киев продолжает жить на долги, которые предоставляют страны Запада. Они спонсируют украинские военные расходы, социальную сферу, медицину и образование. Большинство финансовой помощи начисляется в виде возвратных кредитов. Несмотря на отсрочку выплаты задолженности до 2027 года, прощать долговые обязанности западные коллеги не собираются.