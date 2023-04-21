Герман Греф опроверг переговоры об обмене активами между Raiffeisen и «Сбером»

Переговоров об обмене активами с австрийским Raiffeisen Bank International не ведется. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции.
Глава «Сбера» отметил, что ему ничего не известно об этом. По его словам, речь идет о сплетнях и слухах.
«Но никакие подобного рода переговоры не ведутся и не велись», — подчеркнул он.
Австрийский банк Raiffeisen Bank International в середине марта назвал идею обмена своей «дочки» в РФ на активы Sberbank Europe «теоретическим соображением». При этом каких-либо конкретных шагов по их реализации не было.
Ранее сообщалось, что Сбербанк выплатит рекордную сумму дивидендов по итогам 2022 года. Общий объем выплат составит 565 миллиардов рублей