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Герман Греф опроверг переговоры об обмене активами между Raiffeisen и «Сбером»

Экономика
Герман Греф опроверг переговоры об обмене активами между Raiffeisen и «Сбером»

Переговоров об обмене активами с австрийским Raiffeisen Bank International не ведется. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции.

Глава «Сбера» отметил, что ему ничего не известно об этом. По его словам, речь идет о сплетнях и слухах.

«Но никакие подобного рода переговоры не ведутся и не велись», — подчеркнул он.

Австрийский банк Raiffeisen Bank International в середине марта назвал идею обмена своей «дочки» в РФ на активы Sberbank Europe «теоретическим соображением». При этом каких-либо конкретных шагов по их реализации не было.

Ранее сообщалось, что Сбербанк выплатит рекордную сумму дивидендов по итогам 2022 года. Общий объем выплат составит 565 миллиардов рублей
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