«Я дал Харрисону Форду карьеру»: Актер Аль Пачино мог сыграть роль Хана Соло в «Звездных войнах»

Актер Аль Пачино вспомнил, как отдал роль Хана Соло в «Звездных войнах» Харрисону Форду. Об этом сообщает «Телепрограмма».
Аль Пачино однажды получил приглашение сыграть главную роль в ныне известных «Звездных войнах». Тогда он недостаточно проникся сценарием и сюжетом, несмотря на обещанный актеру внушительный гонорар.
От роли Аль Пачино отказался. По итогу космического контрабандиста Кана Соло знаменитой франшизы сыграл Харрисон Форд.
«Они дали мне сценарий под названием «Звездные войны». Они предложили мне столько денег. Я прочитал и не понял этот сюжет. Поэтому я сказал, что не могу это сыграть. Я дал Харрисону Форду карьеру», — комментирует Аль Пачино.
Однако актер и без этой роли стал всемирно известным. Он сыграл культовые роли в таких фильмах, как «Крестный отец», «Лицо со шрамом», «Адвокат дьявола».
Ранее стало известно, что новую часть «Звездных войн» напишет сценарист «Острых козырьков» Стивен Найт.