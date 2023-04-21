Политолог Межевич объяснил, почему Россия не блокирует поставки оружия и боеприпасов на Украину

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», как Запад задолго до СВО планировал задушить Россию экономическими санкциями, используя возможности блока НАТО, и объяснил, как СВО разрушила эти планы.
Соединенные Штаты и страны НАТО занимаются изучением возможности введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию. Bloomberg пишет, что чиновники G7 обсуждают данный вопрос в преддверии встречи лидеров стран группы в Японии в мае.
Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований профессор СПбГУ Николай Межевич считает, что вариант полного запрета экспорта товаров в РФ коллективным Запада просчитан давно. По его словам, российская СВО на Украине была ничем иным, как реакцией на то, что НАТО и ЕС объявили нам тотальную блокаду. К моменту начала СВО в отношении России действовали тысячи различных ограничений на торговлю и гуманитарные связи, продолжался процесс военно-политической конфронтации, представленной в виде продолжавшего расширения НАТО на Восток. Финское желание вступить в блок НАТО, уверен политолог, не возникло само по себе в 2022 году — финское население тщательно готовили к этому, и по состоянию на 23 февраля прошлого года подготовка вступления Финляндии в НАТО была практически завершена.
«Финляндия и Швеция вступили бы в НАТО независимо от того, произошло бы что-нибудь утром 24 февраля 2022 года или нет. То есть в отношении нас война была уже запланирована», — пояснил Николай Межевич.
С начала СВО США просто запустили механизм экономического ослабления РФ, разработанный намного раньше 2022 года. По словам эксперта, Запад провел концентрированный удар по экономике РФ, задействовав все имеющиеся у него экономические и военно-политические рычаги, кроме ядерного арсенала. Сейчас, поняв, что справиться с Россией с наскока не получается, США и их союзники по НАТО реализуют тактику долговременной осады РФ.
«Запад рассчитывал примерно так же, как и мы в феврале-марте прошлого года, на быстрый успех. Не добившись быстрого успеха и поняв, что быстрый успех невозможен ни для нас, ни для наших оппонентов, они перешли к тактике долговременной осады», — отметил Николай Межевич.
А усилия по блокированию РФ, считает политолог, будут предприниматься как с запада, так и с востока. По его словам, США десятилетиями вели военно-политическое планирование в модели нескольких военных конфликтов, предусматривающее ведение нескольких войн на разных континентах. В связи с этим эксперт сомневается, что неурегулированный конфликт на Украине помешает США развязать войну в восточной Азии. Своими действия, считает Николай Межевич, США будут стремиться охватить нас не только с запада, но и с востока, причем вместе с Китаем.
«Из этого следует, что и нам надо планировать нашу работу на очень долгий срок. Нам — я в данном случае имею в виду, нашим журналистам, экспертам, ученым. Эта ситуация надолго, и мы должны понять, какие силы могут быть привлечены для косвенной агрессии против России, и на кого мы можем рассчитывать», — заявил он.
Политолог не считает, что Россия уязвима перед коллективным Западом в рамках полномасштабной блокады с его стороны. По словам профессора, Запад не оставляет нам другого шанса, кроме как победить в экономическом и военно-политическом противостоянии. Ресурсы, кадры, технологии, политическая воля на это имеются. Единственные, кто может нам усложнить путь к победе, это пятая колонна, ведущая открытую войну против своего государства. Но практика судебных решений, назначающая большие тюремные сроки наиболее одиозным иноагентам и предателям, свидетельствует о том, что больше никто церемониться с ними не будет, отметил Николай Межевич.
«Мы, безусловно, победим, если решим вопрос пятой колонны внутри страны. Если одновременно у нас Министерство культуры не будет играть на двух сторонах, если не будут у нас выступать в Ленинграде люди, финансирующие ВСУ. Если за вредительство в семеноводстве, в дорожном строительстве или в любом другом секторе вместе с экономическими наказаниями будут применяться и поражения в правах, значит, ситуация у нас будет улучшаться очень быстро. В принципе, мы уже идем этим путем», — заявил Николай Межевич.
К заявлениям западных соседей России-членов НАТО о том, что у них скоро будет мощная армия, которая не только остановит движение российских войск на Украине, но и двинется в обратную сторону, политолог предлагает относиться спокойно. По его словам, всегда надо держать в уме, кто делает такие заявления. С вооруженными силами Польши, которые грозят обзавестись 10-ю тысячами танков, 5-ю тысячами самолетов и тремя подводными флотами, будет то же самое, что с планами Польши построить несколько атомных электростанций на своей территории, уверен политолог. По его словам, Польша трубит о строительстве АЭС с прошлого века, но до сих пор ничего не построено.
«В не столь отдаленных местах по этому поводу есть блестящее выражение, имеющее, кстати, отдаленный аналог на польском: понты колотить. И вот эти польские понты вызывают вопрос не только у нас, но и в Германии, Чехии и ряде других стран ЕС», — отметил Николай Межевич.
Отвечая на вопрос, почему в условиях нарастающей блокады Россия не блокирует поставки оружия и боеприпасов киевскому режиму, дает возможность посещать Киев руководству ЕС и НАТО, продолжает участвовать в зерновой сделке, политолог ответил, что на это есть веские причины, распространяться о которых он не хочет.
«Мы пока работаем ограниченным масштабом. Видимо, так надо», — заявил Николай Межевич.
У политолога не вызывает никаких сомнений, что военно-политическое планирование в России на краткосрочную и долгосрочную перспективу ведется на должном уровне. И то, что о планах руководства РФ экспертному сообществу мало что известно, только подтверждает сказанное выше, отметил Николай Межевич.