Политолог Межевич объяснил, почему Россия не блокирует поставки оружия и боеприпасов на Украину

К заявлениям западных соседей России-членов НАТО о том, что у них скоро будет мощная армия, которая не только остановит движение российских войск на Украине, но и двинется в обратную сторону, политолог предлагает относиться спокойно. По его словам, всегда надо держать в уме, кто делает такие заявления. С вооруженными силами Польши, которые грозят обзавестись 10-ю тысячами танков, 5-ю тысячами самолетов и тремя подводными флотами, будет то же самое, что с планами Польши построить несколько атомных электростанций на своей территории, уверен политолог. По его словам, Польша трубит о строительстве АЭС с прошлого века, но до сих пор ничего не построено.