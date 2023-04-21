Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Вильнюс для участия в саммите НАТО, который пройдет в июле. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Руководитель Североатлантического альянса добавил, что пригласил украинского президента принять участие в саммите, на что тот ответил своим согласием. Столтенберг добавил, что на мероприятии будут подняты два важных вопроса по Украине.
«Подготовку к предстоящему в июле в Вильнюсе саммиту НАТО мы обсудили с президентом Зеленским. Я пригласил его для участия во встрече и рад, что он принял приглашение», — заявил генсек НАТО.
Столтенберг добавил, что страны НАТО вновь подтвердят свою готовность поставлять Украине снаряжение. Помимо этого, будет затронут вопрос о переходе Киева к стандартам и доктринам Альянса.
Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что помощь Альянса Украине составила 150 миллиардов евро. Он также добавил, что военный блок продолжит поставлять Киеву военную помощь.