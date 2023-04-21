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Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Вильнюс для участия в саммите НАТО

Политика
Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Вильнюс для участия в саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Вильнюс для участия в саммите НАТО, который пройдет в июле. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Руководитель Североатлантического альянса добавил, что пригласил украинского президента принять участие в саммите, на что тот ответил своим согласием. Столтенберг добавил, что на мероприятии будут подняты два важных вопроса по Украине.

«Подготовку к предстоящему в июле в Вильнюсе саммиту НАТО мы обсудили с президентом Зеленским. Я пригласил его для участия во встрече и рад, что он принял приглашение», — заявил генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что страны НАТО вновь подтвердят свою готовность поставлять Украине снаряжение. Помимо этого, будет затронут вопрос о переходе Киева к стандартам и доктринам Альянса.

Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что помощь Альянса Украине составила 150 миллиардов евро. Он также добавил, что военный блок продолжит поставлять Киеву военную помощь.
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