«Инструктора — высший класс»: бойцы ополчения поделились впечатлениями от подготовки на базе ЧВК «Вагнер»

Специалисты ЧВК «Вагнер» продолжают работать над подготовкой добровольцев, решившихся влиться в состав народного ополчения Курской и Белгородской областей. Под началом квалифицированных бойцов «оркестра» каждая из групп новобранцев проходит недельный курс интенсивных тренировок.
«Данный учебный центр дает очень хорошую подготовку у отличных специалистов. В плане медицины, штурмового обучения, работы боевого расчета. Стреляем практически из всех видов оружия. Готовимся ко всему. Инструктора здесь — высший класс. Честное слово, от всего сердца им огромное спасибо. Потому что они профессионалы своего дела, знают, что и как, помогут, расскажут. Поэтому, ребята, слушайте их и действительно наберетесь опыта.
Ну и в конце передаю привет Белгородской области: парни, все желающие, не бойтесь, приезжайте, обучайтесь. Нынешнее время, сами видите, неспокойное. Поэтому, кто как не мы, сможет встать на защиту нашей Родины. А здесь научат всему», — рассказал один из ополченцев по завершении курса.
Свою оценку тренировкам высказал и его новый товарищ из другого региона, находящегося близ украинской границы.
«Данный учебный центр очень многофункционален. Начиная от навыков стрельбы, здесь дают тактико-техническую и медицинскую подготовку, перемещение в двойках, тройках, стрельба из различных видов вооружения. Инструктора — профессионалы своего дела. У них была не одна боевая командировка. Соответственно и обучение на очень высоком уровне. Также хочу передать привет всей Курской области. Ребята, приезжайте! Мы же находимся в приграничных районах нашей необъятной России, и в случае вторжения врага на нашу землю мы должны оказать достойное противостояние», — сказал новобранец.
Курс подготовки на базе ЧВК «Вагнер» рассчитан на неделю. За этот срок все кандидаты в ополчение получают полный комплекс знаний, полезных на поле боя. Тактическая, инженерная, медицинская, стрелковая подготовка, отработка действий на пересеченной местности и в городской застройке — эти и другие умения всем новичкам передают бойцы, хорошо показавшие себя в Африке, на Ближнем Востоке, в Донбассе.
Набор в народное ополчение все еще продолжается. Для записи на подготовительный курс нужно отправить письмо по электронному адресу NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru.