«Инструктора — высший класс»: бойцы ополчения поделились впечатлениями от подготовки на базе ЧВК «Вагнер»

Курс подготовки на базе ЧВК «Вагнер» рассчитан на неделю. За этот срок все кандидаты в ополчение получают полный комплекс знаний, полезных на поле боя. Тактическая, инженерная, медицинская, стрелковая подготовка, отработка действий на пересеченной местности и в городской застройке — эти и другие умения всем новичкам передают бойцы, хорошо показавшие себя в Африке, на Ближнем Востоке, в Донбассе.