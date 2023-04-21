Житель Вологодской области задержан за убийство 16-летней давности

В Вологодской области под суд пойдет мужчина с криминальным прошлым. Он ответит за убийство во время бандитских разборок, совершенное 16 лет назад.
Трагедия произошла в 2007 году в городе Сокол. Тогда еще 26-летний мужчина вместе с двумя приятелями пытался помочь в решении конфликта своему знакомому, сообщает городской портал «Череповец-поиск». Молодые люди приехали на «стрелку» с заряженным оружием, которое не замедлили пустить в ход. Они сделали несколько выстрелов по машине, в которой сидели такие же «братки».
В итоге серьезные огнестрельные ранения получили двое мужчин. Один из них впоследствии скончался. Все участники конфликта принадлежали к криминальным группировкам, занимавшимся переделом сфер влияния, и крайне неохотно шли на контакт со следователями. Тем не менее, работа по установлению виновных лиц и привлечению их к ответственности не прекращалась.
Наконец преступники были установлены. Удалось выяснить, что мужчина, непосредственно причастный к смерти одного из раненых «братков», уже скончался. В итоге отвечать будет его 42-летний соучастник. После задержания выяснилось, что мужчина ранее был уже неоднократно судим, что неудивительно, учитывая его прошлое, и отбывал тюремные сроки. Окончательно вину подозреваемого определит суд.