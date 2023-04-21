Житель Вологодской области задержан за убийство 16-летней давности

Трагедия произошла в 2007 году в городе Сокол. Тогда еще 26-летний мужчина вместе с двумя приятелями пытался помочь в решении конфликта своему знакомому, сообщает городской портал «Череповец-поиск». Молодые люди приехали на «стрелку» с заряженным оружием, которое не замедлили пустить в ход. Они сделали несколько выстрелов по машине, в которой сидели такие же «братки».