Суд в Краснодаре приговорил супругов к 22 и 18 годам колонии за истязание и убийство несовершеннолетнего

Суд в Краснодаре признал супругов виновными в истязании и убийстве несовершеннолетнего. Мужчину и женщину приговорили к 22 и 18 годам лишения свободы в колонии соответственно, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
По данным следствия, муж и жена стали вести себя агрессивно, потому что пятилетний мальчик их не слушался. Супруги ударили ребенка по голове и туловищу не менее 38 раз, после чего легли спать. Проснувшись на следующее утро, пара обнаружила, что дошкольник скончался от полученных травм.
Пытаясь скрыть следы преступления, глава семьи, являясь отчимом несовершеннолетнего, вывез тело ребенка в район Гидростроителей и закопал в лесополосе на берегу реки Кубань. Еще через сутки супруги сообщили в полицию о пропаже малыша.
На судебном заседании мать мальчика отказалась от дачи показаний, а ее супруг не признал вину в убийстве пасынка. По словам мужчины, он виновен лишь в том, что не защитил ребенка от своей агрессивной жены. Адвокат краснодарца настаивал на том, чтобы переквалифицировать его действия как оставление в опасности.
Суд не встал на сторону отчима покойного, расценив его слова как попытку во всем обвинить жену с целью получить наказание по менее тяжкой статье. В итоге мужчину приговорили к 22 годам колонии строгого режима, а мать мальчика получила 18 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске подсудимый признался в убийстве 17-летней школьницы из ревности. Мужчину признали виновным сразу по четырем статьям УК РФ — за убийство, угрозы убийством, истязания и интимную связь с несовершеннолетней.