Суд в Краснодаре приговорил супругов к 22 и 18 годам колонии за истязание и убийство несовершеннолетнего

На судебном заседании мать мальчика отказалась от дачи показаний, а ее супруг не признал вину в убийстве пасынка. По словам мужчины, он виновен лишь в том, что не защитил ребенка от своей агрессивной жены. Адвокат краснодарца настаивал на том, чтобы переквалифицировать его действия как оставление в опасности.