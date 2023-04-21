Ферма во Владимирской области выплатила дочери погибшего работника 500 тысяч рублей

Аграрное предприятие из Юрьев-Польского района Владимирской области выплатило дочери погибшего в результате несчастного случая рабочего полмиллиона рублей морального вреда. Об этом рассказали в региональном УФССП.
Как пишет сетевое издание «День во Владимире», чрезвычайное происшествие случилось, когда сотрудник выполнял работы по обслуживанию спецтехники сельхозпредприятия. Наемного работника затянуло под привод горизонтального транспорта, и он погиб на месте.
Дочь погибшего подала иск о компенсации морального вреда. Суд требование заявительницы удовлетворил. Пристав запретил вносить изменения в Единый государственный реестр юридических лиц и любые регистрационные действия в отношении автопарка фермы, в составе которого находится свыше 30 единиц техники. После применения этой меры должник незамедлительно выплатил компенсацию гражданке, сообщили в пресс-службе ведомства.