Россия готовится передать Кении и Нигерии заблокированные в ЕС удобрения

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал «России 24», что часть удобрений уже была отправлена в Малави. По словам дипломата, на организацию этой поставки ушло полгода. Сейчас готовится отправка груза в Кению и Нигерию, отметил Вершинин.