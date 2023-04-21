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Россия готовится передать Кении и Нигерии заблокированные в ЕС удобрения

Экономика
Россия готовится передать Кении и Нигерии заблокированные в ЕС удобрения

Россия собирается отправить заблокированные в европейских странах удобрения Кении и Нигерии, сообщили в МИД РФ.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал «России 24», что часть удобрений уже была отправлена в Малави. По словам дипломата, на организацию этой поставки ушло полгода. Сейчас готовится отправка груза в Кению и Нигерию, отметил Вершинин.

Ранее политик сообщал, что в портах Эстонии, Латвии, Нидерландов и Бельгии были задержаны более 260 тонн удобрений, принадлежащих компании «Уралхим». Позже Москва согласовала с ОНН их безвозмездную передачу африканским странам.
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