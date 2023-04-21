В рамках нового проекта помощи Канада закупит для Украины топливо на 26 миллионов долларов

Канада закупит до 3,3 миллионов литров топлива по новой программе «натовской» помощи, а также ружья и радиоэлектронную аппаратуру, об этом заявил глава Министерства обороны страны Анита Ананд во время встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн.
21 апреля на американской авиабазе в Германии проходит встреча контактной группы по Украине. Председателями заседания являются министр обороны США Ллойд Остин и руководитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марка Милли.
По данным канала, сумма сделки по покупке Канадой топлива для украинской стороны составит 34,6 миллиона канадских долларов (26 миллионов американских долларов).Также сообщается, что правительство Канады закупит 40 снайперских винтовок 50-го калибра и боеприпасы к ним у производителя из города Виннипег и радиоаппаратуру для использования в танках Leopard 2 на сумму в два миллиона канадских долларов. Согласно предварительным данным, еще Украине передадут модульные наплавные мосты.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Канада передаст Украине самолет Ан-124 производства России.