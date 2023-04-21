В рамках нового проекта помощи Канада закупит для Украины топливо на 26 миллионов долларов

По данным канала, сумма сделки по покупке Канадой топлива для украинской стороны составит 34,6 миллиона канадских долларов (26 миллионов американских долларов).Также сообщается, что правительство Канады закупит 40 снайперских винтовок 50-го калибра и боеприпасы к ним у производителя из города Виннипег и радиоаппаратуру для использования в танках Leopard 2 на сумму в два миллиона канадских долларов. Согласно предварительным данным, еще Украине передадут модульные наплавные мосты.