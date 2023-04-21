Пенсионерка из Пермского края хотела избавиться от сухой травы, но сожгла шесть домов

Как сообщает Telegram-канал 112, 73-летняя пенсионерке не понравилось большое количество сухих растений около дома. Однако женщина не смогла контролировать пламя, в результате чего огонь оказался на крыше ее дома. Возгорание перешло на остальные дома, так как они были деревянными.