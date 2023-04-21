Пенсионерка из Пермского края хотела избавиться от сухой травы, но сожгла шесть домов

Жительница Пермского края сожгла шесть частных домов в попытке избавиться от сухой травы. Сгорели не только здания соседей, но и ее собственное.
Как сообщает Telegram-канал 112, 73-летняя пенсионерке не понравилось большое количество сухих растений около дома. Однако женщина не смогла контролировать пламя, в результате чего огонь оказался на крыше ее дома. Возгорание перешло на остальные дома, так как они были деревянными.
В результате этого более десяти человек лишились жилища. Среди них, по данным авторов, четыре ребенка. Сообщается, что ущерб от действий пенсионерки составил три миллиона рублей.
Оставшиеся без крова люди не пострадали от пожара. Все они отправились к родственникам. Сотрудники МЧС продолжают разбираться в деталях произошедшего.
Ранее представители ведомства в Башкирии зафиксировали 58 техногенных пожаров в регионе. Инциденты происходили в разных районах. Некоторые люди погибли или серьезно пострадали.