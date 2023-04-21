МИД Британии объявил о введении санкций против пяти россиян из-за приговора Владимиру Кара-Мурзе

Власти Британии расширили антироссийский санкционный список в связи с приговором публицисту Владимиру Кара-Мурзе✱ (признан физлицом-иноагентом в РФ).
О соответствующем решении объявил МИД Соединенного Королевства. По данным британского внешнеполитического ведомства, Лондон ввел рестрикции в отношении пяти россиян.
Мосгорсуд ранее приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии. Публициста также оштрафовали на 400 тысяч рублей. Наряду с этим, ему будет запрещена журналистская деятельность на семь лет.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами