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МИД Британии объявил о введении санкций против пяти россиян из-за приговора Владимиру Кара-Мурзе

Политика
МИД Британии объявил о введении санкций против пяти россиян из-за приговора Владимиру Кара-Мурзе

Власти Британии расширили антироссийский санкционный список в связи с приговором публицисту Владимиру Кара-Мурзе✱ (признан физлицом-иноагентом в РФ).

О соответствующем решении объявил МИД Соединенного Королевства. По данным британского внешнеполитического ведомства, Лондон ввел рестрикции в отношении пяти россиян.

Мосгорсуд ранее приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии. Публициста также оштрафовали на 400 тысяч рублей. Наряду с этим, ему будет запрещена журналистская деятельность на семь лет.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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