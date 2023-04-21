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Представитель президента Песков заявил, что в Кремле не обсуждают новую волну мобилизации

Общество
Представитель президента Песков заявил, что в Кремле не обсуждают новую волну мобилизации

Правительство России не планирует объявлять новую волну мобилизации. На это указал представитель президента страны Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что студентам якобы начали вручать повестки в учебных заведениях. Однако, по словам пресс-секретаря Кремля, в его распоряжении подобные сведения отсутствуют.

«В первый раз об этом слышу. Каких повесток? Чего? Я, честно говоря, даже не знаю. Но еще раз повторяю: в Кремле нет никаких разговоров о какой-то там волне мобилизации», — отметил Песков.

Он добавил, что в настоящее время власти сосредоточены на модернизации «системы всей работы военкоматов». В первую очередь речь идет о прохождении гражданами срочной службы.

Меж тем стало известно, что бывший губернатор Красноярского края Александр Усс может стать членом Совета Федерации РФ после своей отставки. О кадровом предложении, сделанном чиновнику, также сообщил Песков.
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