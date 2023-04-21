Канада на встрече «Рамштайн» объявила о новых военных поставках Киеву

По ее словам, помощь будет включать в себя 40 снайперских винтовок, 16 радиостанций и боеприпасы для стрелкового оружия. Кроме того, часть выделенных Оттавой средств пойдет в фонд НАТО для помощи Киеву в приобретении топлива и других необходимых ресурсов.