Канада на встрече «Рамштайн» объявила о новых военных поставках Киеву

Оттава, 21 апреля. Правительство Канады объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 28,9 млн долларов США. Об этом сообщила министр обороны страны Анита Ананд.
По ее словам, помощь будет включать в себя 40 снайперских винтовок, 16 радиостанций и боеприпасы для стрелкового оружия. Кроме того, часть выделенных Оттавой средств пойдет в фонд НАТО для помощи Киеву в приобретении топлива и других необходимых ресурсов.
«Пожертвования и поддержка, объявленные сегодня Канадой, помогут гарантировать, что у Украины есть все необходимое для защиты своего суверенитета, независимости и территориальной целостности», — сообщила чиновница.
Канада является одним из наиболее щедрых спонсоров «незалежной» и с начала российской спецоперации выделила Киеву миллиарды долларов, в том числе более 1 миллиарда Оттава предоставила на военные нужды.
Сообщение о выделении очередного пакета помощи прозвучало во время встречи министров обороны стран НАТО на авиабазе Рамштайн в Германии, в ходе которой обсуждаются вопросы поддержки Украины.
Накануне столицу «незалежной» посетил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он обсудил с киевскими властями перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс. Кроме того, как сообщают источники, беседа коснулась предстоящего украинского «контрнаступления».