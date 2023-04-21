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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: в Кремле ничего неизвестно о раздаче повесток в вузах

Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: в Кремле ничего неизвестно о раздаче повесток в вузах

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего неизвестно о раздаче повесток о срочной службе в армии в вузах. С таким заявлением политик выступил на традиционном брифинге перед журналистами.

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что глава государства планирует провести совещание постоянных членов Совбеза. В настоящий момент Владимир Путин находится в своей резиденции в подмосковном Ново-Огарево. Какие именно вопросы российский лидер намерен обсудить в рамках оперативного совещания с членами ведомства, Песков не уточнил.
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