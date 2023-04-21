AP: США отправят в Германию 31 танк Abrams для обучения украинских военных

Издание добавило, что подобное решение было принято для того, чтобы подготовить украинские войска к использованию данной бронетехники. Всего обучение пройдут около 250 бойцов ВСУ, одни из которых будут изучать управление боевыми машинами, а другие — ремонт и обслуживание танков.