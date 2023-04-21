AP: США отправят в Германию 31 танк Abrams для обучения украинских военных

США отправят в Германию 31 танк Abrams для обучения около 250 украинских военных, которое займет порядка 10 недель. Об этом сообщило издание Associated Press.
Решение было принято на встрече руководителей Минобороны стран членов НАТО на базе Рамштайн в Германии. Танки должны прибыть на полигон Графенвер.
Отмечается, что данные танки потом не будут переданы Украине. Вместо этого США модернизируют 31 танк M1A1 Abrams и только после этого передадут их Киеву.
Издание добавило, что подобное решение было принято для того, чтобы подготовить украинские войска к использованию данной бронетехники. Всего обучение пройдут около 250 бойцов ВСУ, одни из которых будут изучать управление боевыми машинами, а другие — ремонт и обслуживание танков.
Ранее стало известно, что Польша планирует начать производство снарядов из обедненного урана. Отмечается, что боеприпасы будут производиться для американских танков Abrams.