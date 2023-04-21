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Песков жестко высказался о решении Киева расторгнуть договор об аренде земли под посольством России

Политика
Песков жестко высказался о решении Киева расторгнуть договор об аренде земли под посольством России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков жестко прокомментировал расторжение администрацией Киева договора об аренде земли под посольством России в украинской столице.

По его словам, РФ примет соответствующие ответные меры. Причем они могут коснуться диппредставительства Украины в Москве, добавил пресс-секретарь президента России.

«Здесь же тоже есть земля под посольством Украины и так далее. Очевидно, что здесь будут соответствующие меры приниматься», — подчеркнул Песков в ходе беседы с журналистами.

В Конгрессе США группа из 19 республиканцев ранее направила совместное письмо к президенту Джо Байдену, в котором призвала прекратить помощь Украине в том объеме, в каком она оказывалась до сих пор. В беседе с корреспондентом ФАН политолог-американист Малек Дудаков заявил, что позиция законодателей в перспективе может сильно уменьшить поток помощи Киеву.
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