Правоохранители Геленджика расследуют обстоятельства смерти 5-месячной девочки

В Геленджике следователи выясняют обстоятельства гибели пятимесячной девочки. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителем следственного управления Краснодарского края.
Установлено, что женщина и две ее дочери в возрасте 7 лет и 5 месяцев проживали в съемной квартире на девятом этаже многоквартирного дома. Как рассказала мать, она ушла из дома, оставив детей одних. Вернувшись, она обнаружила тело младшей дочери под окнами дома с повреждениями, характерными для падения с большой высоты, передает «Кубанское информационное агентство».
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и подробностей происшествия. Тщательно изучаются условия жизни и воспитания детей в семье.