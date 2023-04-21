Правоохранители Геленджика расследуют обстоятельства смерти 5-месячной девочки

Установлено, что женщина и две ее дочери в возрасте 7 лет и 5 месяцев проживали в съемной квартире на девятом этаже многоквартирного дома. Как рассказала мать, она ушла из дома, оставив детей одних. Вернувшись, она обнаружила тело младшей дочери под окнами дома с повреждениями, характерными для падения с большой высоты, передает «Кубанское информационное агентство».