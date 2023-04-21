В ФРГ заявили о несвоевременности вопроса о вступлении Украины в НАТО

Вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе будет актуальным только после завершения конфликта, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
По его словам, нельзя принимать такое важное решение «из чувства солидарности». Необходимо проанализировать все последствия, прежде чем идти на такой шаг, уверен политик.
«Дверь (в НАТО. — Прим. ред.) приоткрыта, но сейчас не время принимать решения по этому вопросу», — сказал Писториус в эфире канала ZDF.
Ранее в Кремле назвали агрессивным заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о поддержке вступления Украины в Альянс.