Донские пограничники изъяли у браконьеров улов на сумму порядка 1 млн рублей

За нарушение закона о рыболовстве в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне и за отказ подчиниться законным требованиям пограничников в отношении задержанных граждан возбудили дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ и части 4 статьи 19.3 КоАП РФ.