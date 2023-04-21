Донские пограничники изъяли у браконьеров улов на сумму порядка 1 млн рублей

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области задержали двух мужчин за перевозку водных биологических ресурсов без документации, которая бы подтверждала законность их добычи.
Как пишет сетевое издание «Шахтинские известия», пограничники на береговой полосе Миусского лимана в районе села Беглица Неклиновского района Ростовской области выявили браконьеров на маломерном плавательном средстве.
Заметив дозорных, преступники попытались скрыться, но после недолгой погони были пойманы. У беглецов изъяли 12 мешков с рыбой. По предварительной оценке, ущерб водным биологическим ресурсам государства превысил 850 000 рублей. Обследовав место запрещенной рыбалки, специалисты нашли две сети общей длиной 40 метров, которые являются запретными орудиями лова.
За нарушение закона о рыболовстве в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне и за отказ подчиниться законным требованиям пограничников в отношении задержанных граждан возбудили дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ и части 4 статьи 19.3 КоАП РФ.