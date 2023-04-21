Российским автомобилистам будет грозить штраф до 400 тыс. рублей за парковку машины около водоемов с 22 апреля

Согласно новому требованию, подъезжать слишком близко к реке, озеру или морю на транспорте запрещено. В зависимости от типа водоема расстояние будет отличаться и составит от 50 до 500 метров. В случае, если водитель припаркуется на берегу непосредственно у места, где установлена специальная охранная зона, его накажут штрафом до 4,5 тыс. рублей. При использовании машины, взятой на прокат или через сервис каршеринга, автолюбителю грозит взыскание до 400 тыс. рублей.