Российским автомобилистам будет грозить штраф до 400 тыс. рублей за парковку машины около водоемов с 22 апреля

Сотрудники правоохранительных органов предупредили российских автомобилистов о вводе штрафов за парковку машины около водоемов с 22 апреля. За подобные деяния водителям будут грозить взыскания до 400 тыс. рублей, сообщает PRIMPRESS.
С наступлением тепла все больше россиян будут выезжать за город на выходные. Теперь правоохранители будут интенсивнее патрулировать территории вблизи водоемов, следя за тем, где отдыхающие паркуют свои автомобили.
Согласно новому требованию, подъезжать слишком близко к реке, озеру или морю на транспорте запрещено. В зависимости от типа водоема расстояние будет отличаться и составит от 50 до 500 метров. В случае, если водитель припаркуется на берегу непосредственно у места, где установлена специальная охранная зона, его накажут штрафом до 4,5 тыс. рублей. При использовании машины, взятой на прокат или через сервис каршеринга, автолюбителю грозит взыскание до 400 тыс. рублей.
Желающим помыть свое авто прямо в озере или реке придется расстаться с 1000 рублей, если речь идет о личном транспорте. Стоит отметить, что для арендованного автомобиля штраф составит до 100 тыс. рублей.