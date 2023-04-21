Вашингтон моделирует сценарии конфликта из-за Тайваня

В свою очередь Пекин ужесточает риторику в отношении усиления сотрудничества между Вашингтоном и Тайбэем в военной и дипломатической сферах. В КНР считают недопустимым отступление США от своей политики единого Китая и расценивают подобные действия в качестве вмешательства во внутренние дела Поднебесной.