Вашингтон моделирует сценарии конфликта из-за Тайваня

Вашингтон, 21 апреля. США проведут штабные военные игры для моделирования возможного вооруженного конфликта с Китаем из-за Тайваня. Об этом сообщает новостное издание Axios.
Как стало известно журналистам, оценка возможных сценариев боевых действий в Тайваньском проливе будет проведена по инициативе недавно созданного специального комитета Палаты представителей по Китаю, который возглавил республиканский конгрессмен Майк Галлахер.
Непосредственным выполнением исследования займется Центр новой американской безопасности (CNAS) —аналитическая организация, аффилированная с военно-промышленным комплексом США. CNAS получает финансирование от американских производителей оружия и тайваньского правительства через Тайбэйское экономическое и культурное представительство, фактически выполняющее функции посольства Тайваня в Соединенных Штатах.
Кроме того, функционеры аналитического центра занимают высокие должности в администрации Байдена. В частности, как указывают журналисты, речь идет о соучредителе CNAS Курте Кэмпбелле, который является советником президента США по Азии в Совете национальной безопасности.
Ряд американских законодателей утверждают, что Соединенные Штаты должны продолжать наращивать поддержку Тайваня, чтобы сдержать китайское вторжение.
«Нам нужно перевернуть небо и землю, для усиления нашей позиции сдерживания, чтобы Си Цзиньпин пришел к выводу, что он просто не может этого сделать», — заявил в одном из интервью конгрессмен Галлахер.
В свою очередь Пекин ужесточает риторику в отношении усиления сотрудничества между Вашингтоном и Тайбэем в военной и дипломатической сферах. В КНР считают недопустимым отступление США от своей политики единого Китая и расценивают подобные действия в качестве вмешательства во внутренние дела Поднебесной.