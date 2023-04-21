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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: Полный запрет экспорта в РФ приведет к мировому кризису

Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: Полный запрет экспорта в РФ приведет к мировому кризису

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу обсуждения стран G7 о полном запрете экспорта в РФ.

Песков заявил, что полный запрет экспорта товаров стран «Большой семерки» в Россию может привести к всемирному экономическому кризису. Он сделал такое заявление в ответ на сообщение агентства Kyodo. Оно заключалось в том, что лидеры стран G7 активно обсуждают возможное введение запрета на вывоз товаров РФ.

Ранее сообщалось о том, что Россия не считает возможным комментировать сообщение о якобы прекращении введения антироссийских санкций со стороны Евросоюза.
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