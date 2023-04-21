Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: Полный запрет экспорта в РФ приведет к мировому кризису

Песков заявил, что полный запрет экспорта товаров стран «Большой семерки» в Россию может привести к всемирному экономическому кризису. Он сделал такое заявление в ответ на сообщение агентства Kyodo. Оно заключалось в том, что лидеры стран G7 активно обсуждают возможное введение запрета на вывоз товаров РФ.