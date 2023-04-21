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Неизвестный мужчина поджег себя перед американским посольством в Копенгагене

Происшествия
Неизвестный мужчина поджег себя перед американским посольством в Копенгагене

Неизвестный мужчина совершил акт самосожжения перед американским посольством в Копенгагене. Подробностями поделились правоохранительные органы Дании.

Соответствующий пост появился в Twitter-аккаунте местной полиции. По имеющейся информации, инцидент произошел на улице Даг Хеммершельдс алле в районе Эстербро.

«По-видимому, здесь некий мужчина поджег себя», — указано в заявлении.

Как стало известно, прибывшие на место сотрудники экстренных служб уже потушили огонь. При этом житель, устроивший своеобразную акцию протеста, находится в сознании.

В настоящее время остается неизвестным, что послужило причиной произошедшего. Разобраться в ситуации предстоит специалистам уполномоченных органов.

До этого у берегов Южной Кореи загорелось российское судно «Калтан». В результате пожара умерли четыре члена экипажа.
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