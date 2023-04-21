Неизвестный мужчина поджег себя перед американским посольством в Копенгагене

Неизвестный мужчина совершил акт самосожжения перед американским посольством в Копенгагене. Подробностями поделились правоохранительные органы Дании.
Соответствующий пост появился в Twitter-аккаунте местной полиции. По имеющейся информации, инцидент произошел на улице Даг Хеммершельдс алле в районе Эстербро.
«По-видимому, здесь некий мужчина поджег себя», — указано в заявлении.
Как стало известно, прибывшие на место сотрудники экстренных служб уже потушили огонь. При этом житель, устроивший своеобразную акцию протеста, находится в сознании.
В настоящее время остается неизвестным, что послужило причиной произошедшего. Разобраться в ситуации предстоит специалистам уполномоченных органов.
До этого у берегов Южной Кореи загорелось российское судно «Калтан». В результате пожара умерли четыре члена экипажа.