Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил о планах президента Владимира Путина провести совещание Совбеза

Президент России Владимир Путин планирует провести совещание постоянных членов Совбеза. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По его данным, сегодня глава государства находится в Ново-Огарево, расположенном в Московской области. У лидера страны состоялся международный телефонный разговор, однако Песков не уточнил детали. Он сделал акцент на том, что официальное заявление по результатам беседы на данный момент в процессе подготовки.
В течение дня у Путина также запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. О том, какие вопросы будут обсуждаться в рамках мероприятия, пресс-секретарь также не сообщил.
Ранее аналитики ВЦИОМ провели опрос. Выяснилось, что решениям главы государства доверяют более 80% россиян.