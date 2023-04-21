Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил о планах президента Владимира Путина провести совещание Совбеза

По его данным, сегодня глава государства находится в Ново-Огарево, расположенном в Московской области. У лидера страны состоялся международный телефонный разговор, однако Песков не уточнил детали. Он сделал акцент на том, что официальное заявление по результатам беседы на данный момент в процессе подготовки.