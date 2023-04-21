Патриарх Кирилл призвал россиян сплотиться перед лицом внешней угрозы с Запада

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил россиян объединиться перед лицом угрозы с западной стороны. Об этом он заявил 21 апреля после литургии в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.
По словам епископа РПЦ, сегодня граждане страны не должны испытывать друг к другу неприязнь — «это как измена Родине». Те, кто желают стране зла, по его словам, мечтают о «разорении земли русской». Он отметил, что эти люди испугаются, когда увидят любовь россиян к Отечеству и друг к другу.Также патриарх Кирилл сказал, что защита Родины, особенно сейчас, является величайшей и святой обязанностью для каждого человека.
«И сегодня, когда наши бойцы защищают там, на Донбассе, Россию, нужно помнить, что они борются не с каким-то местным явлением - опасным и недоброжелательным по отношению к России, а они сегодня борются за будущее нашей страны», - добавил предстоятель РПЦ.
Ранее в РПЦ прокомментировали действия раскольнической Православной церкви Украины.