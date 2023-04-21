Патриарх Кирилл призвал россиян сплотиться перед лицом внешней угрозы с Запада

По словам епископа РПЦ, сегодня граждане страны не должны испытывать друг к другу неприязнь — «это как измена Родине». Те, кто желают стране зла, по его словам, мечтают о «разорении земли русской». Он отметил, что эти люди испугаются, когда увидят любовь россиян к Отечеству и друг к другу.Также патриарх Кирилл сказал, что защита Родины, особенно сейчас, является величайшей и святой обязанностью для каждого человека.