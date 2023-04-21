Зоозащитники спасают оголодавших цирковых медведей в Новосибирской области

Новосибирские волонтеры пытаются забрать семейство косолапых из ненадлежащих условий содержания. Несколько лет звери провели в холодном производственном помещении, где их бросили хозяева-дрессировщики.
Пятерых пожилых цирковых медведей обнаружила инициативная группа зоозащитников из Новосибирска. Животные содержались в ужасных условиях: сидели в маленьких тесных клетках без надлежащего питания, тепла и электричества. Владельцы — бывшие артисты-дрессировщики Марина и Сергей Герасимовы — едва не довели питомцев до голодной смерти.
«В 2019 году дрессировщики Герасимовы из Казахстана переехали в это помещение. У них были лисы, енот, собаки, кошки, и пять медведей. Два месяца они платили аренду, а после задолжали, и их хотели выгнать. Но люди добрые здесь: им только отключили свет, воду и тепло. Вот с 2019 года по 2023-й медведи находятся здесь, в темном холодном помещении», — рассказала волонтер Наталия Стацула.
Хозяева животных переехали в Новосибирскую область, но вскоре вышли на пенсию и подопечные оказались им не нужны. Зоозащитники и другие неравнодушные люди пытаются помочь бедолагам.
«Мы стали сюда ездить их кормить и начали пересаживать их из переносок, где они сидели по двое, хоть в одну переноску на каждого. Сено наложили, потому что здесь дикий холод», — отметила Стацула.
Женщина добавила, что владельцев животных возмутило вмешательство. По ее словам, Герасимовы начали угрожать, что откроют клетки и застрелят медведей. Последние два месяца зоозащитники пытаются забрать цирковых артистов у собственников через суд, чтобы обеспечить медведям достойную старость в реабилитационном центре в Петербурге. В конце марта 2023 года волонтеры обратились в Росприроднадзор с просьбой провести проверку по факту жестокого обращения с животными. 18 апреля Стацула сообщила, что зоозащитникам передали документы об изъятии медведей.