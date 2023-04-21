Зоозащитники спасают оголодавших цирковых медведей в Новосибирской области

Женщина добавила, что владельцев животных возмутило вмешательство. По ее словам, Герасимовы начали угрожать, что откроют клетки и застрелят медведей. Последние два месяца зоозащитники пытаются забрать цирковых артистов у собственников через суд, чтобы обеспечить медведям достойную старость в реабилитационном центре в Петербурге. В конце марта 2023 года волонтеры обратились в Росприроднадзор с просьбой провести проверку по факту жестокого обращения с животными. 18 апреля Стацула сообщила, что зоозащитникам передали документы об изъятии медведей.