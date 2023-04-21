В Кремле прокомментировали слова генсека НАТО об Украине

Североатлантический альянс не намерен отказываться от своих планов на Украину, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время беседы с журналистами.
Таким образом Песков прокомментировал слова генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга. Тот заявил о желании стран-участниц Альянса видеть Украину в своих рядах.
«НАТО продолжает проявлять свою агрессивную сущность, о которой мы говорили и раньше, еще до начала СВО. НАТО продолжает свою линию на поглощение и втягивание в альянс Украины», — заявил Песков.
Это подтверждает правильность решения о начале спецоперации, подчеркнул политик. Он отметил, что Североатлантический альянс своими агрессивными действиями создал угрозу безопасности России.
Ранее Столтенберг заявил, что члены НАТО согласились с необходимостью вступления Украины в военный блок.