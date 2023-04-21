Власти ЦАР привели к присяге пять сотрудников государственного казначейства

Банги, 21 апреля. Глава Счетной палаты ЦАР и генеральный прокурор при ведомстве официально привели к присяге пять новых сотрудников государственного казначейства.
Торжественная церемония прошла после того, как правительство республики утвердило их на соответствующие должности в структуре. На мероприятии чиновники отметили важность соблюдения закона и пообещали неукоснительно соблюдать его.
«Государственный казначей должен быть честным, искренним в ведении бухгалтерского учета. Только он компетентен распоряжаться федеральным бюджетом. Ему рекомендуется соблюдать правила и постановления при выполнении своей миссии. Таким образом, он должен гарантировать надлежащее использование общественных благ», — заявил глава ведомства.
Ранее Министерство энергетики ЦАР разработало программу по борьбе с незаконным оборотом нефтепродуктов. Сотрудники департамента запустили специальные бригады с оборудованием для поиска нелегальных хранилищ и призвали граждан покупать топливо только на сертифицированных государственных АЗС.
Позднее глава республики Фостен-Арканж Туадера провел рабочую встречу с представителем Конституционного суда Жан-Пьером Вабуэ по поводу проведения муниципальных выборов в стране. Стороны отметили необходимость