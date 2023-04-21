Американист Малек Дудаков: письмо конгрессменов США может стать «началом конца» для украинского проекта Байдена

В Конгрессе США группа из 19 республиканцев направила совместное письмо к президенту Джо Байдену, в котором призвала прекратить помощь Украине в том объеме, в каком она оказывалась до сих пор. В беседе с корреспондентом ФАН политолог-американист Малек Дудаков заявил, что позиция законодателей в перспективе может сильно уменьшить поток помощи Киеву.
«Начался второй год военного конфликта, но обозримого конца ему не видно. Как нет и четкой стратегии Америки, каким образом его завершить. "Марионеточная война" с Россией на Украине — не в интересах США и грозит эскалацией, которая может выйти из-под контроля», — значится в послании, которое подписали 19 законодателей.
По их мнению, нынешняя стратегия администрации Байдена — постоянная помощь Киеву и все новые санкции против Москвы — ведут к «эскалации и еще большему насилию», резко увеличивая угрозу прямого столкновения с Россией.
Конгрессмены жестко раскритиковали решение Белого дома передать Украине РСЗО HIMARS, назвав это «серьезной провокацией». Также республиканцы осудили возможные решения Вашингтона предоставить Киеву новые виды ракетного вооружения большей дальности. «Мы будем выступать против всех дальнейших пакетов помощи Киеву, если они не будут привязаны к четкой дипломатической стратегии, направленной на быстрое завершение этого конфликта», — заявили законодатели.
По мнению политолога-американиста Дудакова, несмотря на небольшую численность, инициативная группа республиканцев способна создать большие проблемы Белому дому в дальнейшем финансировании нужд Украины.
«Дело в том, что все 19 американских законодателей, которые подписали вот это письмо к Байдену, и так на протяжении последних месяцев критиковали все большее вовлечение Америки в украинский кризис. То есть, это все «знакомые лица», и их количество в Конгрессе, увы, сильно не выросло. Тем не менее, их все-таки немало, и они вполне могут повлиять, в первую очередь, на согласование будущих украинских бюджетов. Это — главная потенциальная проблема для демократов», — пояснил Дудаков.
Аналитик указал, что нынешние американские бюджеты, адресованные Украине, были согласованы еще в декабре 2022-го.
«Это означает, что они закончатся примерно к сентябрю, и администрации Байдена придется согласовывать с Конгрессом новые бюджеты для финансирования Киева. Таким образом, Белому дому придется идти на поклон к республиканцам в Конгрессе с просьбой дать еще больше денег на нужды Украины. В свою очередь, внутри самой Республиканской партии царит серьезный раскол — на «изоляционистов», которые выступают категорически против участия США в украинском конфликте, и на тех, кто считает, что Украину нужно все-таки поддерживать и дальше. Проблема в том, что республиканцам будет довольно сложно найти компромисс внутри своей партии», — сказал Дудаков.
По словам Дудакова, положение осложняется и тем, что сегодня у республиканцев — довольно шаткое большинство в Конгрессе.
«Их преимущество над демократами в парламенте — всего пять мест. Поэтому, несмотря на то, что «изоляционистов» всего 19 человек, они в итоге вполне могут заблокировать утверждение нового бюджета США на нужды Украины. Я вполне допускаю такой сценарий — да, какие-то новые бюджеты для Киева конгрессмены все-таки согласуют, но они будут сильно меньше по размеру, чем те 40 миллиардов долларов, которые Вашингтон выделил на поддержку Киева в декабре. И это, на мой взгляд, может стать «началом конца» для украинского проекта демократов», — заключил политолог Дудаков.
Напомним, 20 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал с визитом в Киев — первый раз с начала военной спецоперации РФ. Западные СМИ написали, что генсек НАТО посетил Украину «накануне контрнаступления ВСУ». Как заявил по поводу визита Столтенберга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, недопущение Украины в НАТО «по-прежнему является одной из целей спецоперации РФ».