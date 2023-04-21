В Сети показали новое российское противодроновое ружье ПАРС-С «Степашка»

Противодроновое ружье может «глушить» наиболее широко применяемые в зоне СВО квадрокоптеры. «Степашка» подавляет все БПЛА двойного назначения и уже проходит «обкатку» на практике. Ружье проверяют как на полигонах, так и в зоне спецоперации России на Украине, пишет РИА Новости.