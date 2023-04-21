Китайские предприниматели обсудили с чиновниками Буркина-Фасо аспекты экономического сотрудничества

Кроме того, журналист Андрей Чесноков опубликовал материал о совместной борьбе Китая и России с влиянием коллективного Запада в Африке. Он отметил, что РФ и КНР активно развивают взаимовыгодное сотрудничество с регионом, в то время как Европа и США лишь эксплуатируют материк.