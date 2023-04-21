Китайские предприниматели обсудили с чиновниками Буркина-Фасо аспекты экономического сотрудничества

Уагадугу, 21 апреля. Власти Буркина-Фасо провели рабочую встречу с руководством китайской компании Yunhong Group для обсуждения сотрудничества в нескольких сферах.
Цель визита представителей корпорации — укрепление партнерских отношений двух республик. Стороны заявили, что совместные проекты планируются в сельском хозяйстве, энергетике, здравоохранении и горнодобывающей промышленности.
Глава Yunhong Group отметил, что реализация инициатив позволит создать в Буркина-Фасо от пяти до десяти тысяч рабочих мест и поднять уровень квалификации специалистов. По его словам, сотрудничество повысит и качество медицинских услуг и лекарственных препаратов в стране.
Ранее правительство КНР передало властями ЦАР гуманитарную помощь в размере 418 тонн риса в рамках поддержки стран Черного континента. Посол восточноазиатского государства отметил, что Пекин всегда готов оказать помощь Банги в рамках партнерских и дружественных отношений двух государств.
Кроме того, журналист Андрей Чесноков опубликовал материал о совместной борьбе Китая и России с влиянием коллективного Запада в Африке. Он отметил, что РФ и КНР активно развивают взаимовыгодное сотрудничество с регионом, в то время как Европа и США лишь эксплуатируют материк.