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Сбербанк выплатит рекордную сумму дивидендов по итогам 2022 года

Экономика
Сбербанк выплатит рекордную сумму дивидендов по итогам 2022 года

Акционеры Сбербанка утвердили повышенные дивиденды по итогам 2022 года и их сумма составила 25 рублей на акцию. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что данная сумма является историческим рекордом. Общий объем выплат составит 565 миллиардов рублей, которые будут выданы 11 мая.

«По итогам прошлого года приняли решение, и общее собрание акционеров подтвердило выплату повышенных дивидендов», — заявил Силуанов

Ранее стало известно, что первые отделения Сбербанка откроются на территории Крымского полуострова в первой половине текущего года. Первые офисы финансовой организации будут открыты в Симферополе и Ялте.
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