Мавзолей Ленина закроется на три недели из-за празднования Дня Победы

В сообщении ФСО говорится, что движение туристов в Мавзолей и к некрополю Кремлевской стены будет ограничено из-за организации и проведения мероприятия в честь Дня Победы. Запрет на вход в музеи датируется с 23 апреля по 15 мая 2023 года. Также отмечается, что Московский Кремль закроется седьмого мая до 13:00, и 9 мая на целый день.