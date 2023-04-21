Мавзолей Ленина закроется на три недели из-за празднования Дня Победы

Федеральная служба охраны (ФСО) предупредила о том, что Мавзолей Ленина будет закрыт на 22 дня из-за подготовки к празднованию 9 мая, информирует пресс-служба органа. Также в этот день закроется Московский Кремль.
В сообщении ФСО говорится, что движение туристов в Мавзолей и к некрополю Кремлевской стены будет ограничено из-за организации и проведения мероприятия в честь Дня Победы. Запрет на вход в музеи датируется с 23 апреля по 15 мая 2023 года. Также отмечается, что Московский Кремль закроется седьмого мая до 13:00, и 9 мая на целый день.
Ранее сообщалось о том, что в городе Севастополь не будет проводиться парад в честь 9 мая. Подобное решение было принято, исходя из соображений безопасности.