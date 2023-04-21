Полицейские Адыгеи за сутки получили 186 заявлений о происшествиях

За сутки, 20 апреля, в отделы полиции Адыгеи поступило 186 заявлений и сообщений о различных происшествиях. 80 из них были зафиксированы в Майкопе, 51 — в Тахтамукайском районе.
Из числа происшествий в оперативных сводках республиканского МВД зарегистрировано пять преступлений, в том числе один разбой и одна кража имущества, сообщает информационное агентство «Адыгея сегодня». Один раз у жителей республики изымались наркотические вещества.
Был задержан подозреваемый, находившийся в розыске. Также правоохранители сумели установить местонахождение без вест пропавшего гражданина. Было выявлено пять нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в установленные сроки.
Сотрудники ГИБДД Республики Адыгея выявили 281 нарушение правил дорожного движения, из которых 19 было допущено пешеходами. Были задержаны четыре водителя, управлявшие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На территории республики за сутки зарегистрированы два ДТП, в которых пострадали два человека.