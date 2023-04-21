Полицейские Адыгеи за сутки получили 186 заявлений о происшествиях

Сотрудники ГИБДД Республики Адыгея выявили 281 нарушение правил дорожного движения, из которых 19 было допущено пешеходами. Были задержаны четыре водителя, управлявшие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На территории республики за сутки зарегистрированы два ДТП, в которых пострадали два человека.