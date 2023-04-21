Сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых в разбойном нападении на предпринимателей из КНР

Полицейские задержали пятерых мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на предпринимателей из Китая. В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»), сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Задержанными оказались уроженцы одного из государств Средней Азии. В оперативных мероприятиях принимали участие сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД РФ совместно с коллегами из Московской области.
По данным следствия, иностранцы напали на двух бизнесменов и их знакомую на территории частного домовладения в Ленинском городском округе Подмосковья. Преступники связали всех троих скотчем и, угрожая физической расправой, стали требовать ценные вещи и деньги.
Связанные граждане сначала отказались передать вещи, за что приезжие их избили. Затем, похитив из дома гаджеты, наручные часы и металлический сейф, налетчики скрылись с места происшествия на машине одного из граждан КНР.
Четверых злоумышленников полицейские задержали в столичном Шереметьево при попытке покинуть страну, а их пятого подельника — в Ленинском городском округе. Проведя обыски по местам жительства подозреваемых, полицейские нашли там часть похищенного имущества.
Ранее сообщалось, что участник банды Шамиля Басаева Махди Магомедов признан виновным в нападении на военнослужащих шестой роты 104 полка 76 Псковской дивизии ВДВ 29 февраля 2000 года. Обвиняемого приговорили к 23 годам исправительной колонии строгого режима.