Вице-адмирала Владимира Воробьева назначили командующим Балтийским флотом России

Новым командующим Балтийским флотом России стал вице-адмирал Владимир Воробьев. Информацию предоставил источник издания ТАСС в министерстве обороны страны.
Как стало известно, ему предстоит сменить на данному посту адмирала Виктора Лиину. Последний, в свою очередь, взял под свое руководство Тихоокеанский флот.
«На пост командующего Балтфлота назначен вице-адмирал Владимир Воробьев, до этого занимавший должность заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил РФ», — указали в ведомстве.
Накануне завершилась внеплановая проверка Тихоокеанского флота. По данным Минобороны России, внезапные учения позволили убедиться в готовности военнослужащих к отражению агрессии потенциального противника.