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Вице-адмирала Владимира Воробьева назначили командующим Балтийским флотом России

Армия
Вице-адмирала Владимира Воробьева назначили командующим Балтийским флотом России

Новым командующим Балтийским флотом России стал вице-адмирал Владимир Воробьев. Информацию предоставил источник издания ТАСС в министерстве обороны страны.

Как стало известно, ему предстоит сменить на данному посту адмирала Виктора Лиину. Последний, в свою очередь, взял под свое руководство Тихоокеанский флот.

«На пост командующего Балтфлота назначен вице-адмирал Владимир Воробьев, до этого занимавший должность заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил РФ», — указали в ведомстве.

Накануне завершилась внеплановая проверка Тихоокеанского флота. По данным Минобороны России, внезапные учения позволили убедиться в готовности военнослужащих к отражению агрессии потенциального противника.
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