Владельцев трэвел-агрегаторов хотят обязать публиковать для клиентов всю информацию начистоту

Владельцам следует сообщать клиентам все сведения о компании, будь то транспортная сфера или гостиница. Если последняя, то нужно будет не забыть поделиться с возможными ее гостями информацией о ее категории, номере и срках действия свидетельства о классификации. К подобному относится любые данные, предусмотренные законом «О защите прав потребителей».