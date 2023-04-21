Владельцев трэвел-агрегаторов хотят обязать публиковать для клиентов всю информацию начистоту

Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, почему владельцев туристических сервисов хотят обязать публиковать всю информацию начистоту. Об этом сообщает «Парламентская газета».
По информации СМИ известно, что турагрегаторами было предложено считать сервисы, которые позволят отдыхающему забронировать отель, выбрать авиарейс или автобус, а также внести предоплату за тур. Стоит отметить, что им запретили оказывать услуги перевозки или размещения.
Владельцы турагрегаторов теперь должны будут доводить до клиентов абсолютно все необходимые сведения. Подобное может касаться количества звездной оценки у гостиниц. Законопроект разработал первый заместитель председателя комитета Николай Валуев. Его уже обсудили среди участников рынка на заседании экспертного совета при Комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.Депутат отметил, что в дальнейшем появится возможность предусмотреть ответственность для недобросовестных трэвел-агрегаторов.
Владельцам следует сообщать клиентам все сведения о компании, будь то транспортная сфера или гостиница. Если последняя, то нужно будет не забыть поделиться с возможными ее гостями информацией о ее категории, номере и срках действия свидетельства о классификации. К подобному относится любые данные, предусмотренные законом «О защите прав потребителей».
«Получать ее (всю необходимую информацию – Прим. ред) агрегаторы будут от поставщиков услуг. Главная цель новшества – гарантировать прозрачность выбора поставщика услуг», — считает Валуев.
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