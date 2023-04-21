МИД России: Разговоры на Западе о контрнаступлении ВСУ говорят об их вовлеченности в конфликт

Открытие рассуждения западных государств о готовящемся контрнаступлении ВСУ подтверждает факт их вовлеченности в конфликт на Украине. Об этом говорится в заявлении МИД России.
Ведомство отметило, что США и их союзники по НАТО продолжаю поставлять вооружения Украине. Кроме того, Запад настаивает на продолжении боевых действий.
«Англосаксы открыто говорят о грядущем украинском контрнаступлении. Даже называют сроки его начала. Все это подтверждает их непосредственную вовлеченность в конфликт и участие в планировании войсковых операций», — подчеркнули в ведомстве.
Министерство также отметило, что в месте с этим растут и аппетиты президента Украины Владиимира Зеленского, который требует все больше новых типов современного вооружения. Однако МИД России отметил, что Западу становится все труднее удовлетворять требования Киева в данном вопросе.
Ранее президент Украины Зеленский провел переговоры со спикером палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти. В ходе диалога он отчитался по затратам ВСУ и призвал Соединенные Штаты ввести новые санкции против России.