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Суд не стал рассматривать иск Данилы Козловского к Виталию Бородину из-за грубых ошибок

Общество
Суд не стал рассматривать иск Данилы Козловского к Виталию Бородину из-за грубых ошибок

Суд не принял иск актера Данилы Козловского о защите чести и достоинства, который он направил в отношении Виталия Бородина. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Бородин рассказал каналу, что иск Козловского составлен с грубыми нарушениями, именно поэтому суд отказался его рассматривать. По мнению общественного деятеля, актер хотел таким образом пропиариться в СМИ.

Бородин пригласил Козловского не только посетить суд, но и ДНР с гуманитарной миссией, туда он готов оправиться сразу после слушания.Известно, что артист на судебное заседание не явился.

Напомним, иск был направлен в суд после того, как Бородин обратился с просьбой провести проверку в отношении Данилы Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.
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