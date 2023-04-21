Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Адвокат певца Филиппа Киркорова прокомментировал призыв проверить артиста на пропаганду ЛГБТ

Шоу-бизнес
Адвокат певца Филиппа Киркорова прокомментировал призыв проверить артиста на пропаганду ЛГБТ

Адвокат российского певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский заявил, что правоохранители не будут проверять артиста на пропаганду ЛГБТ после соответствующей просьбы. Его слова приводит «Лента.ру».

Добровский выразил уверенность, что в проведении проверки будет отказано. Он задался вопросом, в чем может быть состав преступления и где о пропаганде ЛГБТ может идти речь.

Ранее Роскомнадзор и Генеральная прокуратура получили от юриста Максима Сурова запрос на проверку видеоролика с концерта Киркорова на пропаганду ЛГБТ. Внимание Сурова привлек один момент в видео, в котором артист закидывают ногу на танцора.

Российский рэпер и блогер Давид Манукян ранее оценил увеличенные ягодицы Киркорова. Он признался, что «офигел» от увиденного.
киркоров лгбт-пропаганда проверка адвокат
Военкоры ФАН