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Адмирал Виктор Лиина назначен на пост командующего Тихоокеанским флотом РФ

Армия
Адмирал Виктор Лиина назначен на пост командующего Тихоокеанским флотом РФ

Адмирал Виктор Лиина стал новым командующим Тихоокеанским флотом (ТОФ) России. Он сменил на этом посту адмирала Сергея Авакянца.

Информацию о назначении раскрыл источник ТАСС. Также сообщается, что Лиина прежде занимал должность командующего Балтийским флотом ВМФ России.

Министерство обороны РФ ранее объявило о завершении внезапной проверки Тихоокеанского флота. Учения продемонстрировали высокую боевую готовность, говорится в сообщении.

Для заокеанских «партнеров» России беспилотник «Посейдон» является настоящим оружием судного дня. Соответствующее мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил военный аналитик, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
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