Адмирал Виктор Лиина назначен на пост командующего Тихоокеанским флотом РФ

Адмирал Виктор Лиина стал новым командующим Тихоокеанским флотом (ТОФ) России. Он сменил на этом посту адмирала Сергея Авакянца.
Информацию о назначении раскрыл источник ТАСС. Также сообщается, что Лиина прежде занимал должность командующего Балтийским флотом ВМФ России.
Министерство обороны РФ ранее объявило о завершении внезапной проверки Тихоокеанского флота. Учения продемонстрировали высокую боевую готовность, говорится в сообщении.
Для заокеанских «партнеров» России беспилотник «Посейдон» является настоящим оружием судного дня. Соответствующее мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил военный аналитик, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.