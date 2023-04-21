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Водолазы нашли в реке тело пропавшего в Новосибирской области мальчика

Происшествия
Водолазы нашли в реке тело пропавшего в Новосибирской области мальчика

Сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области обнаружили тело мальчика, который ранее не вернулся вовремя домой.

Как пояснили в ведомстве, в поселке Маслянино на берегу реки Бердь был найден велосипед, на котором девятилетний мальчик накануне отправился из дома на прогулку. Также удалось рассмотреть следы, ведущие на лед реки, сообщает province.ru.

На место были вызваны водолазы МЧС России Бердского поисково-спасательного отряда, которым удалось достать из-подо льда тело ребенка. Прибывшие сотрудники полиции не обнаружили признаков насильственной смерти. Очевидно, ребенок провалился под лед и утонул.
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